Назначен новый руководитель в одном из управлений Алматинской области

Нового руководителя коллективу представил заместитель акима Алматинской области Серик Турдалиев.

Назначен новый руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, передает zakon.kz.

Распоряжением акима Алматинской области Разбеков Тамерлан Талгатович назначен руководителем Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области.

Нового руководителя коллективу представил заместитель акима Алматинской области Серик Турдалиев.

Тамерлан Разбеков окончил Казахстанско-британский технический университет (бакалавриат, Казахстан), Карлтонский университет (магистратура (MA in Economics), Канада) по специальностям – экономика и управление.

Трудовую деятельность начал в бизнес-структурах Алматы и Нур-Султана. В разные годы занимал должности менеджера по экономике и финансам, заместителя директора по развитию, регионального директора в различных компаниях.

Тамерлан Разбеков хорошо знаком с деятельностью Управления, так как в 2014 году он начинал здесь трудовую деятельность в качестве главного специалиста отдела инвестиций и инноваций. В последующем стал руководителем отдела инвестиционного и инновационного развития. Также занимал должность заместителя руководителя и курировал работу отделов развития МСБ и торговли. С начала 2019 года по настоящее время возглавлял дочернюю структуру Управления – ТОО "Региональный центр развития Алматинской области". За время работы зарекомендовал себя с положительной стороны как ответственный, грамотный и инициативный профессионал.

Управление ответственно за реализацию важных проектов и государственных программ, обеспечивает одну из ключевых позиций в социально-экономическом развитии региона. Необходимо продолжать работу и достигать новых вершин. Желаю успехов в работе, - сказал Серик Турдалиев.

В свою очередь Тамерлан Разбеков поблагодарил руководство Алматинской области за оказанное доверие.

Напомним, распоряжением акима Алматинской области Кожасбаев Руслан Садуакасович, ранее занимавший должность руководителя управления, назначен председателем правления АО "РИР "СПК "Жетысу".

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