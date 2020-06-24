Причину опозданий на вызовы объяснили в скорой помощи Нур-Султана

На брифинге отметили, что процентная доля вызовов с опозданием составляет до 5%, что является допустимым показателем.

Есть факты опозданий врачей, так как это связано с увеличением количества звонков и вызовов в связи с пандемией, сообщил на брифинге в СЦК директор городской станции скорой медицинской помощи Нур-Султан Мурат Оразбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Количество вызовов увеличилось в 2-2,5 раза. Не скрою, есть вызова, которые выполнены с опозданием. Процентная доля составляет до 5%. Это допустимо. Я понимаю, что каждый житель столицы хочет, чтобы скорая помощь приехала к нему незамедлительно, — сказал Оразбаев.

Он напомнил, что на уровне диспетчера скорой медицинской помощи вызова делится на несколько категории и у каждой есть регламент времени и доезда в зависимости от состояния больного.

В целом, по его информации, количество звонков увеличилось в 4 раза, в связи с этим увеличилась нагрузка на линию 103.

Поэтому мы увеличили количество пультов 103, а также организован контакт-центр по номеру 70 51 03. Жители Нур-Султана могут по нему получить ответы на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. Тем самым мы разгружаем линию 103. Таким образом мы улучшаем дозвон на 103, — уточнил Оразбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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