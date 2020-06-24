"Самрук-Қазына" направил в Нацфонд 50 млрд тенге

9 июня Фонд известил о том, что процесс размещения акций АО "НАК "Казатомпром" в форме акций и глобальных депозитарных расписок завершен.

АО "ФНБ "Самрук-Қазына" направил 50 миллиардов тенге, вырученные от публичного размещения акций "НАК "Казатомпром", в Национальный фонд Республики Казахстан, передает zakon.kz.

3 июня 2020 года на заседании Совета по управлению "АО "ФНБ "Самрук-Қазына" было заявлено о готовности Нацхолдинга до конца 2020 года направить 100 миллиардов тенге в Национальный Фонд. Председатель Совета - Первый Президент РК Елбасы Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу, подчеркнув ее особенную ценность в кризисное время.

Положительно оцениваю и поддерживаю своевременные решения руководства Фонда. Они показали свою эффективность. В условиях кризиса государство выделило существенные средства из Национального фонда для поддержки экономики. Однако в этих условиях "Самрук- Казына", наоборот, направит в Национальный фонд 100 млрд. тенге, - сказал Первый Президент Казахстана на заседании.

9 июня Фонд известил о том, что процесс размещения акций АО "НАК "Казатомпром" в форме акций и глобальных депозитарных расписок завершен. В результате открытого предложения от казахстанцев поступило 615 заявок на общее количество 203 тысячи акций и 921 тысяча ГДР, что превысило уровень предложения в 2,9 раз.

И, учитывая складывающуюся в стране экономическую ситуацию, руководство Фонда "Самрук-Қазына" решило первую часть вырученных от SPO АО "НАК "Казатомпром" средств направить в Нацфонд досрочно.

Оставшуюся сумму "Самрук-Қазына" планирует направить до конца текущего года.

По состоянию на середину мая 2020 года активы Нацфонда составляли 58,5 млрд долларов.

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