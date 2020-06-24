Подростка ранили ножом в драке в Кентау

Оба пытались умолчать о произошедшем.

В Туркестанской области по факту нанесения ножевого ранения подростку ведется следствие, передает zakon.kz.

В отдел полиции Кентау из детской больницы Туркестана поступило сообщение о том, что к ним доставили несовершеннолетнего с телесными повреждениями. Полицейские прибыли на место происшествия для разбирательства.

Следствие установило, что 22 июня в одном из прилегающих сел Кентау произошла драка между двумя подростками. В ходе потасовки один из них нанес ножевое ранение другому. Пострадавшего с ножевым ранением доставили в районную больницу. Также установлено, что подростки пытались скрыть факт произошедшего.

По факту ведется досудебное расследование по ст. 24-99 УК РК "покушение на убийство".

Состояние потерпевшего стабильное. Подозреваемый находится под стражей. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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