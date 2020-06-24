Почти за месяц скорая обслужила более 5 тысячи вызовов с подозрением на КВИ

Данные меняются ежедневно и даже ежечасно.

Более 5 тыс. вызовов с подозрением на КВИ обслужено скорой помощью с 1 июня по стране, сообщил на брифинге в СЦК и.о. председателя правления национального координационного центр экстренной медицины Бахтияр Джусипов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы проводим постоянный мониторинг, данные меняются ежедневно и даже ежечасно. На текущий момент мы получили данные, что в целом более 5 тысяч вызовов с подозрением на КВИ было обслужено бригадами скорой помощи, из них госпитализировано около 70%, — сообщил Джусипов.

Он напомнил, что есть утвержденный алгоритм, согласно которому, лица с легким течением без факторов риска оставляются на дому под наблюдением участковых врачей поликлиник.

В некоторых случаях пациенты не были госпитализированы, в некоторых не были выявлены признаки КВИ, — уточнил глава национального центра экстренной медицины.

В свою очередь директор городской станции скорой медицинской помощи Нур-Султана Мурат Оразбаев добавил, что по столице с 1 июня по сегодняшний день было зафиксировано более 2,6 тысяч вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией.

Из них 1236 пациентов были госпитализированы. Это около 48%. Остальные пациенты были отпущены домой под наблюдение участковых врачей, — отметил Оразбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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