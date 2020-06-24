Копии боевых знамен 1941 года провезли по улицам Алматы

Теперь их отправят в действующие военные гарнизоны.

По улицам Алматы проехал необычный караван. Автомобильная колонна провезла копии боевых знамен воинских формирований, которые были сформированы в 1941 году для отправки на фронт Великой отечественной войны из Алма-Аты, передает zakon.kz.

Копии боевых знамен на специальных автомобилях провезли по улицам города от выставочного комплекса "Атакент" до парка 28 героев-панфиловцев, где их вручили командирам войсковых частей Алматинского гарнизона. Среди знамен - алый стяг легендарной 316 стрелковой или как ее называют в народе Панфиловской дивизии, сформированной в Алма-Ате в августе 1941 года. Основной костяк дивизии составляли жители Алма-Аты (1075 стрелковый полк), жители станиц Надежденской и Софийской (1073 стрелковый полк), а также жители города Фрунзе (киргизский 1077 стрелковый полк), участвовавшие в 1941 году в обороне Москвы и совершившие у разъезда Дубосеково беспрецедентный подвиг.

Большой вклад, жертвы, горести, радости – участие казахстнцев в годы войны по достоинству отмечено правительством и народом. Сегодня из Центрального музея Москвы вернулись на исконную родину боевые знамена 1941 года частей и соединений, которые формировались здесь, в Алма-Ате, - сказал полковник Мэлс Шампиев, председатель Алматинского Совета ветеранов Вооруженных сил Республики Казахстан.

На мероприятии присутствовала внучка Панфилова Алуа Байкадамова, а также руководство Десантно-штурмовых войск, Департамента по делам обороны Алматы, представители воинских частей гарнизона, ветераны ВС РК , ветераны-афганцы , курсанты Военного института сухопутных войск и Военно инженерного института радиоэлектроники и связи.

Напомним, что акция "Памяти предков – будем достойны", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил с торжественной церемонии вручения копии Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом Рахымжаном Кошкарбаевым, руководству военно-исторического музея ВС РК. Дубликаты 23-х боевых знамен бригад и дивизий, сформированных на территории Казахстана в годы Великой Отечественной войны, были вручены представителям воинских частей для доставки в гарнизоны.

Напомним, в воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска фашистской Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям.

В ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тыс. человек из Казахстана в дополнение к 178 тыс. служивших в армии СССР. Воины Казахстана принимали участие во всех сражениях. В начале войны в числе защитников Брестской крепости были сотни казахстанцев

По официальной версии ВС РФ, безвозвратные военные потери СССР составляют 11 444 100 человек, из этого погибло военнослужащих — 8 668 400 человек (6 818 300 солдат погибло в боях, госпиталях и при прочих происшествиях, а 1 850 100 человек не вернулось из плена), потери гражданского населения в зоне оккупации — 13 684 700 человек (из них: преднамеренно истреблено — 7 420 400 человек, погибло на принудительных работах в Германии — 2 164 300 человек, погибло от голода, болезней и отсутствия мед. помощи — 4 100 000 человек). В этот список не включены большие, но трудно поддающиеся подсчёту, потери гражданского населения от боевого воздействия противника в прифронтовых районах, блокадных и осаждённых городах.

Альберт Ахметов

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