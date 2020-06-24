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В Алматы на некоторых участках парковка временно станет бесплатной

Точную дату возобновления работы платных парковок на этих улицах обещают сообщить заранее.

Фото : inbusiness.kz24 июня 2020, 12:02

В связи с началом реконструкции улиц в центре Алматы на некоторых участках временно прекращено администрирование платных парковок, передает zakon.kz.

По информации A-Parking, это будет сделано на следующих участках:

- По улице Богенбай батыра между улицами Наурызбай батыра и Калдаякова (демонтировано 11 паркоматов).

- По улице Жамбыла между проспектом Желтоксан и Байсеитовой, а также небольшой участок западнее пр. Назарбаева (демонтировано 2 паркомата).

Точную дату возобновления работы платных парковок на этих улицах обещают сообщить заранее.


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