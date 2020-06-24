Взрывы в Арыси: очистка территории воинской части займет от 3 до 5 лет

Вооруженные силы не ставят целью быстро закончить работу.

Работы по очистке территории воинской части в Арыси от взрывоопасных предметов займет от 3 до 5 лет, сообщил на брифинге в СЦК начальник управления тыла и вооружения ВС РК Асылбек Сатвалдинов, передает корреспондент zakon.kz.

Для нас самое главное поэтапная очистка каждого квадрата этой территории, чтобы не было последствий. Но о быстром завершении говорить еще рано. Но, наверное, в течение 3-5 лет мы это дело завершим, — сообщил Сатвалдинов.

Сейчас , по его словам, идет основная работа на первой территории, где был эпицентр взрыва.

После ее очищения приступят к самой сложной части, следующему этапу – это хранилище, где находится развал хранилищ и экранов – самая сложная работа предстоит там. Но вооруженные силы не ставят целью быстро закончить работу, — объяснил начальник управления тыла.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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