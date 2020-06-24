Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Той во время карантина: наказаны посещавшие его полицейские

Было проведено служебное расследование.

Фото : pixabay.com24 июня 2020, 13:00

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено праздничное мероприятие в Туркестанской области, проведенное во время карантина. Автор видео утверждает, что среди гостей были сотрудники полиции, передает zakon.kz.

В Департаменте полиции Шымкента по данному факту было проведено служебное расследование.

В ходе проверки установлено, что 12 июня в качестве гостей на торжественном мероприятии, организованном во время карантина на территории зоны отдыха в Толебийском районе Туркестанской области присутствовали один из действующих сотрудников Департамента полиции Шымкента, а также начальники учебного центра и регионального УССО. Все должностные лица за нарушение Этического кодекса государственного служащего привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Шымкент.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты