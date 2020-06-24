Той во время карантина: наказаны посещавшие его полицейские

Было проведено служебное расследование.

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено праздничное мероприятие в Туркестанской области, проведенное во время карантина. Автор видео утверждает, что среди гостей были сотрудники полиции, передает zakon.kz.

В Департаменте полиции Шымкента по данному факту было проведено служебное расследование.

В ходе проверки установлено, что 12 июня в качестве гостей на торжественном мероприятии, организованном во время карантина на территории зоны отдыха в Толебийском районе Туркестанской области присутствовали один из действующих сотрудников Департамента полиции Шымкента, а также начальники учебного центра и регионального УССО. Все должностные лица за нарушение Этического кодекса государственного служащего привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Шымкент.

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