Той во время карантина: наказаны посещавшие его полицейские
Было проведено служебное расследование.
Фото : pixabay.com24 июня 2020, 13:00
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено праздничное мероприятие в Туркестанской области, проведенное во время карантина. Автор видео утверждает, что среди гостей были сотрудники полиции, передает zakon.kz.
В Департаменте полиции Шымкента по данному факту было проведено служебное расследование.
В ходе проверки установлено, что 12 июня в качестве гостей на торжественном мероприятии, организованном во время карантина на территории зоны отдыха в Толебийском районе Туркестанской области присутствовали один из действующих сотрудников Департамента полиции Шымкента, а также начальники учебного центра и регионального УССО. Все должностные лица за нарушение Этического кодекса государственного служащего привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Шымкент.
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