Абылай Шакенов: Ситуация с COVID-19 в РК под контролем, но беречь себя все же необходимо

Эксперт простым языком рассказал, что нужно знать об этой болезни, и как уберечь от заражения себя и своих близких.

Несмотря на то, что согласно официальным данным, коронавирусом в Казахстане заразилось уже более 18 760 человек, отношение к этой болезни у казахстанцев по-прежнему неоднозначное. Если одни стараются всеми силами избежать заражения соблюдая все необходимые меры безопасности, то другие продолжают считать, что вируса просто не существует. Правда, лишь до тех пор, пока не заразится кто-то из их знакомых или родных. И тогда эти же люди, как правило, впадают в другую крайность, утверждая, что ситуация с распространением COVID-19 вышла из-под контроля, и выдавая самые пессимистические прогнозы на будущее. О том, какова на самом деле текущая обстановка с COVID-19 в нашей стране, насколько опасна эта болезнь и, как свести к минимуму риск заражения, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней НАО Медицинский университет Астана Абылай Шакенов.

Фото из личного архива

- Абылай Дуйсенович, какова, на ваш взгляд текущая ситуация с распространением COVID-19 в Казахстане, и насколько она напряженная?

- На мой взгляд, сейчас в Казахстане большого напряжения ситуации с распространением коронавирусной инфекции нет. В принципе, она такая же как во всем мире, а может даже лучше.

- В чем это выражается?

- Прежде всего, это выражается в абсолютном количестве больных в нашей стране, которые заразились коронавирусом. И еще лучше выражается в том, что процент летальности, который прослеживается во всем мире, то есть количество умерших от данного заболевания, в Казахстане несколько ниже, чем во многих других странах.

- И чем, по вашему мнению, обусловлено такое состояние эпидемиологической ситуации в нашей стране?

- Во-первых, мы просто заранее подготовились. Как известно, правительство Казахстана одно из первых приняло такие сильные и действенные меры по ограничению распространения коронавируса, как введение жесткого карантина. И эти меры, действуют и периодически возобновляются в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе нашей страны. Это, с одной стороны.

С другой стороны, как не раз заявлял министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, мы уже умеем лечить COVID-19. Уже создана сеть специализированных медицинских организаций. Разработано несколько протоколов лечения, которые постоянно как бы взаимозаменяются. Существуют определенные инструкции по изменению методов лечения в зависимости от общего состояния. Выработаны определенные индикаторы, которые позволяют врачам, скажем так не эмпирическим путем, то есть методом проб и ошибок, лечить таких больных, а строго следовать выработанным инструкциям, благодаря чему в целом летальность не увеличивается.

- Что нужно знать обычному человеку об этой болезни?

- По поводу того, что на самом деле представляет собой коронавирус написано и сказано уже очень много, и если вдаваться в подробности, то о нем можно говорить очень долго. Но это скорее информация для медрабртников, которая вряд ли может понадобится обычному человеку. Если же говорить кратко, то это вирус, который, как и подобные ему вирусы, поражает организм. Но в отличие от других вирусов, COVID-19 имеет свойство вызывать интенсивную воспалительную реакцию в легких, вплоть до смертельного исхода. Потому, что создает максимальную нагрузку на организм. При этом вирус предается в основном воздушно-капельным путем, и если дышать тем же воздухом, в который выделяют вирусы больные, вы имеете большие шансы заразится. Поэтому если вы сведете до минимума вероятность заражения, то есть не будете посещать общественные места, не контактировать близко с незнакомыми людьми и в целом соблюдать социальную дистанцию, будете носить медицинскую маску и требовать этого от других, соблюдать элементарные правила гигиены, то тем самым вы риск заражения снижаете до минимума.

Но даже если вы заразились, то это не нужно рассматривать, как смертный приговор. Как я уже говорил выше, летальность от этого заболевания довольно низкая. Как правило, смертельный исход случается у людей более взрослого возраста. Конечно известны случаи, когда умирают молодые люди, но в общей популяции человечества процент таких больных, погибших от коронавируса, незначительный. И у таких пациентов, как правило, помимо COVID-19 присутствуют другие сопутствующие заболевания. Такие, как сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие серьезные патологии, которые при усилившейся нагрузке на организм связанной с коронавирусом, приводят к системному сбою и в дальнейшем к летальному исходу.

Таким образом если вы не хотите заболеть коронавирусом, и не хотите умереть от него, то просто должны соблюдать все меры предосторожности, о которых сейчас говорят и пишут буквально везде.

- Но, к сожалению, не все люди соблюдают эти меры безопасности…

- Одна из причин этого, на мой взгляд, заключается в том, что некоторые до сих пор не верят в то, что коронавирус действительно существует. Считают, что это проделки некоего всемирного правительства, что Бил Гейтс хочет всех чипизировать, выдвигают другие конспиралогические теории. Но, конечно все это неправда. Коронавирус есть, и это очень серьезное заболевание, которым желательно не болеть. Поэтому каждому человеку, заботящемуся о своем здоровье и здоровье своих родных и близких просто необходимо принимать превентивные меры, соблюдая необходимые меры безопасности.

Беседовал Владимир Демидов

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