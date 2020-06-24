Почтовая марка, посвященная борьбе с коррупцией, выпущена в Казахстане

Она вводится в обращение с 24 июня 2020 года.

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции и "Казпочта" провели церемонию запуска в продажу почтовых марок, посвященных борьбе с коррупцией, сообщает zakon.kz.

Антикоррупционная служба является первым правоохранительным органом, выпустившим тематическую марку. В основе дизайна марок – коммуникационный логотип правоохранительного органа. На марке также присутствует надпись: "Әдiлдік. Парасаттылық. Сенім", которая отражает ценности Агентства – справедливость, добропорядочность, доверие. Эти ценности отражены и в цветах, используемых в логотипе: небесный – символизируют справедливость, стремление к совершенству, обновлению; синий – доверие и безопасность.

Церемония гашения почтовой марки прошла с участием председателя Агентства Алика Шпекбаева и председателя Правления АО "Казпочта" Сакена Сарсенова.

- Борьба с коррупцией трансформировалась, прежний акцент на устрашающих, карательных мерах сместился на предотвращение правонарушений, искоренение самой их возможности, - отметил глава Антикоррупционной службы. - Поэтому помимо уголовно-правовых мер Агентство делает ключевую ставку на информирование, пропаганду идей неприятия коррупции, а также на масштабное вовлечение гражданского общества. Выпуск марки – один из шагов на этом пути.

Руководитель национального почтового оператора Сакен Сарсенов отметил: ""Выпуск марки - почетное и памятное событие, которое, надеюсь, позволит распространить идею нетерпимости к коррупции по всей территории Казахстана и поддерживать тон, заданный Елбасы и главой государства о недопустимости коррупционных явлений".

С 24 июня 2020 года марка вводится в обращение. Ее номинал – 200 тенге. Тираж - 10 000 штук. Выпускает марку серии "Политика государства" Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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