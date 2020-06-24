71 казахстанец победил коронавирус

Итого выздоровевших - 11585.

Еще 71 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из низ: город Шымкент - 13,

Атырауская область - 37,

Костанайская область - 3,

Туркестанская область - 2,

Павлодарская область - 16, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РК.

Итого выздоровевших в Казахстане - 11585.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!