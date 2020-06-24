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71 казахстанец победил коронавирус

Итого выздоровевших - 11585.

Фото : 24.kz24 июня 2020, 14:17

Еще 71 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из низ: город Шымкент - 13,
Атырауская область - 37,
Костанайская область - 3,
Туркестанская область - 2,
Павлодарская область - 16, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РК.

Итого выздоровевших в Казахстане - 11585.


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