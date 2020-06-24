Лабораторию для сдачи ПЦР-тестов откроют в Halyk Arena в Алматы

Лаборатория у "Нурлы Тау" будет принимать пеших пациентов, а у Halyk Arena автомобилистов.

Мобильная лаборатория, где можно сдать ПЦР-тест на коронавирус, откроется у Halyk Arena, передает zakon.kz.

Мобильная лаборатория у бизнес-центра "Нурлы Тау" продолжит свою работу, но туда могут обратиться пешие пациенты.

Для автомобилистов открыли дополнительную лабораторию, которая будет находиться у Halyk Arena. Когда именно она откроется, пока неизвестно.

Со следующей недели мы начнем работать у Halyk Arena, но пока точная дата неизвестна. У нас закончились реагенты, мы ждем груз. В данный момент клиника закрыта, мы не работаем, так как ждем груз, - сказали в клинике.

Накануне сообщалось, что В Almaty и Halyk Arena могут развернуть койки для заболевших коронавирусом. В горздраве Алматы провели инспекцию свободных помещений и поняли, что эти места подходят по санитарным требованиям.

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