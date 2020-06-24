Акимат Нур-Султана поручил обеспечить бесперебойную поставку лекарств

Городские власти своевременно принимают меры по лекарственному обеспечению населения.

Акимат Нур-Султана поручил аптечным организациям обеспечить бесперебойную поставку лекарств и медикаментов, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта столичного акимата, городские власти своевременно принимают меры по лекарственному обеспечению населения.

На регулярной основе акиматом проводится мониторинг городских аптек, в частности, на наличие противовирусных препаратов. В связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице необходимо обратить особое внимание на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для профилактики вирусных инфекционных заболеваний.

В аптеках столицы должны быть все лекарства, необходимые для лечения жителей. Необходимо контролировать наличие основного ассортимента лекарственных препаратов, следить за тем, чтобы закупка лекарств для аптек осуществлялась своевременно и в достаточном объеме, – сказал сегодня на онлайн-совещании с руководителями аптечных сетей города заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен.

- Оптовым аптечным организациям поручаем организовать работу по бесперебойной поставке лекарственных средств и медицинских изделий розничным аптечным организациям города Нур-Султан, – подчеркнул Макен.

Между тем, по словам директора ОО ЮЛ и ИП "Фармацевтическая ассоциация города Нур-Султан" Гульнарай Альмурзиной, сейчас есть дефицит некоторых медицинских препаратов.

Начиная с прошлой недели, горожане полностью скупили противовирусные препараты, антибиотики азитромицинового ряда. Мы провели анализ и составили таблицу, в которой указано 41 наименование лекарственных средств. Было принято решение о подписании Меморандума о регламентировании безрецептурных препаратов со стороны госоргана, в котором будет прописано, сколько можно будет отпускать лекарственных препаратов населению. А антибиотики и препараты, отпускающиеся по рецепту, так же, как и прежде, будут отпускаться только по рецепту врача, – отметила Альмурзина.

При этом, подчеркнула она, при существующем дефиците жаропонижающих средств им есть альтернатива: "Панадол", "Эфералган", "Ибупрофен", "Ибуфен", "Миг", "Новиган", которые имеются в аптеках.

По состоянию на 24 июня зарегистрировано 3 484 случая коронавирусной инфекции, из них выписаны 2 501 пациент, (69%) и 38 летальных случаев (1,1%). Увеличилось количество ежедневно поступающих пациентов с пневмонией, каждый второй при этом с вирусной пневмонией. 90% из них поступают в среднетяжелом и тяжелом состоянии. В связи с этим идет большая нагрузка на медицинские организации и на медиков.

Заместитель акима призвал граждан соблюдать строгие меры санитарной безопасности во избежание заражения коронавирусной инфекцией: носить маски, перчатки, чаще мыть руки с мылом и соблюдать социальную дистанцию.

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