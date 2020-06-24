Больше трети коллекторов столицы нуждаются в прочистке

Общая протяженность коллекторов в городе составляет 354 км.

Для недопущения подтопления улиц акиматом ведется системная работа по строительству ливневых канализации и прочистке коллекторов, сообщает zakon.kz.

Общая протяженность коллекторов в городе составляет 354 км, больше трети из них (134 км) нуждаются в прочистке.

Забитые системы сказываются на работе ливневых канализаций, которые во время обильных дождей не справляются своевременно. Для устранения ведутся работы по очистке первоочередных коллекторов, к примеру, коллектор на участке улиц Ташенова и пр.Абылайхана/Таха Хусейна практически был полностью забит - было вывезено более 2,5 тыс тонн мусора. Кроме того, для увеличения пропускной мощности, дополнительно установлено кольцо.

На проблемном участке Б.Момышулы вопрос с подтоплениями будет решен осенью текущего года - на проспекте ведется строительство магистрального коллектора ливневой канализации. Протяженность данной ливневой канализации составит порядка 500 метров - начало берет от ул. Дауылпаз до ул. Елим-ай (проходит проспект Б. Момышулы). Также ведется строительство очистных сооружений микрорайона "Молодежный" (пересечение ул. Ташенова и Амман) с реконструкцией подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений в микрорайоне "Молодежный» составит свыше 42 тыс. кубометров в сутки, что позволит значительно улучшить пропускную способность ливневых канализаций.

Данные очистные сооружения позволят исключить подтопления улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаева и проспект Республики. Так как очистное сооружение предусмотрено в подземном исполнении, над площадкой сооружения предусмотрено устройство сквера с благоустройством, установкой МАФов и озеленением.

Строительство планируется завершить к 2021 году. В 2019 году была решена проблема с ливневой канализацией по двум участкам в районе аллеи Мынжылдык.

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