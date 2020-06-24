Вечер бокса пройдет в Алматы в июле: Известны все участники

Бои пройдут без зрителей.

Первое спортивное соревнование в Казахстане, которое пройдет с момента начала эпидемии коронавируса - вечер профессионального бокса, состоится в Алматы 18 июля. Пройдет он без зрителей, а участие в нем примут только казахстанские боксеры. Накануне стал известен полный состав участников, передает zakon.kz.

На ринг 18 июля выйдут объявившие о переходе из любителей (сборной РК) в профи бронзовый призер чемпионата мира-2019 Турсынбай Кулахмет, который свой дебютный бой на профессиональном ринге проведет против Сагадата Рахманкулова (6-1-0, 4 КО) и серебряный призер юношеской Олимпиады Талгат Шайкен, чьим соперником станет Берикбай Нурымбетов (5-0, 1 KO).. Главный бой вечера - Даурен Елеусинов (8-0-1, 7 КО) и Арман Рысбек (7-0, 6 КО) во втором среднем весе.

Состав других пар выглядит следующим образом: Абай Толеш (5-0, 3 KO) - Сапарбай Айдаров (4-0, 2 KO), Нурдос Толебай (2-0, 1 КО) - Нуржан Макашбаев (0-0-2), Талгат Бертлеуов (0-1-0) - Рай Сейтжанов (2-0-0), Канагат Картбаев (1-0) - Акниет Казиев (0-1), Канаот Сангыл (дебют) - Айдос Медет (3-0), Нурслан Сабиров (дебют) - Канат Манатулы (1-0), Бектас Кассенай (1-0) - Заманбек Данабеков (1-0). Также пройдет один бой между девушками. На ринг выйдут Лунара Алхамова (дебют) - Жансая Рахымберды (1-0).

Все поединки обещают показать на мировом телеканале ESPN.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!