Американец выиграл джекпот в лотерее во второй раз за три года 

Марк был потрясен тем фактом, что ему повезло дважды.

Марк Кларк из Южного Роквуда, штат Мичиган, выиграл 4 млн долларов. Это его вторая победа за три года. Об этом пишет UPI, передает zakon.kz.

Как рассказал счастливчик, он использовал монету, подаренную его отцом около 10 лет назад.

Я стер защитные поля монетой, которую мне подарил отец около 10 лет назад. Он ушел из жизни около года назад после проблем со здоровьем. Я не могу не думать, что эта счастливая монета помогла выиграть, - сказал Кларк.

Марк был потрясен тем фактом, что ему повезло дважды.

Никогда не думаешь, что выиграешь миллионы один раз, и определенно не думаешь, что это произойдет дважды. Трудно описать словами, что именно я чувствую, - признался он.

Мужчина также рассказал, на что потратит выигрыш.

После моего первого выигрыша я уволился с работы и много времени проводил на рыбалке. Мы с папой всегда ловили рыбу вместе, я сохранил прекрасные воспоминания об этом. Поэтому я продолжу ловить рыбу и наслаждаться временем со своим сыном и семьей, - рассказал он.

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