Появились фото и видео с Токаевым из Москвы 

Также он принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, сообщает zakon.kz.

Фото и видео разместил на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Берик Уали.

Также он принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата.

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