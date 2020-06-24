Появились фото и видео с Токаевым из Москвы
Также он принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата.
Фото : Facebook/Берік Уәли24 июня 2020, 15:40
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, сообщает zakon.kz.
Фото и видео разместил на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Берик Уали.
Также он принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата.
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