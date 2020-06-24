Спокойный мужчина с торчащим из головы ножом удивил очевидцев

Лезвие ножа не пробило череп.

В Сети опубликовали видео с окровавленным мужчиной с ножом в голове. Очевидцев удивило его спокойствие. Об этом пишет NY Post, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как житель Гарлема, района Нью-Йорка, спокойно разговаривает с испуганными очевидцами и подходит к машине скорой помощи. Он будто и не замечает окровавленную майку и кухонного ножа, торчащего из макушки.

Он выглядел так, будто даже не почувствовал удара. Он отказывался сесть к медикам в машину, - рассказал один из свидетелей кошмарной сцены.

Полиция сообщила, что пострадавший смог избежать серьезных травм просто потому, что лезвие ножа не пробило череп. Позже его доставили в больницу в стабильном состоянии.

Многочисленные свидетели рассказали, что он ссорился с женщиной. В результате потасовки она вонзила нож в голову.

Полицейские, однако, заявили, что пострадавший был на одной стороне с женщиной. Они ссорились с другим мужчиной, который полоснул женщину ножом по щеке, прежде чем всадить его в голову мужчины. Неизвестный скрылся с места происшествия.

Внимание! Жуткие кадры

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Publisher / Marketing (@fresh20s) 23 Июн 2020 в 10:30 PDT

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