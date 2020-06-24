Убийство, угон, ДТП совершил за час молодой парень в Алматинской области

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

В Алматинской области задержан убийца, лишивший человека жизни ударом ножом в глаз и едва сам не погибший в ДТП, которое он совершил, пытаясь скрыться на угнанном автомобиле от преследующих его полицейских, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, 21 июня 2020 года, около 19 часов 03 минут в дежурную часть Управления полиции Карасайского района поступило сообщение о том, что в городскую клиническую больницу № 7 Алматы из поселка Абай Карасайского района доставлен 30-летний житель города Каскелен с ножевым ранением левого глаза. При доставлении в больницу констатирована его смерть.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в доме у 44-летнего жителя поселка Абай рабочей бригадой строителей велся ремонт. На обед к хозяину приехал знакомый потерпевшего, который привез с собой три бутылки водки. В ходе распития спиртного между потерпевшим и одним из рабочих завязалась ссора, в ходе которой 22-летний житель Шымкента, приехавший на заработки, ударил мужчину кухонным ножом в глаз, после чего выскочил на улицу и угнав автомашину хозяина, скрылся. По фактам уголовных правонарушений начато досудебное расследование в соответствии со ст. ст. 99 ч.1, 200 ч. 1 УК РК, – сообщила официальный представитель областного ДП Акбота Куанышбеккызы.

По розыску скрывшегося преступника был объявлен план "Перехват". Принявший по рации сообщение экипаж роты патрульной полиции "Борт 200" в составе лейтенанта полиции Батакбаева М.К и старшего лейтенанта полиции Амангельды А.Ж., увидев на автодороге "Алматы-Бишкек" разыскиваемую автомашину стали преследовать ее. Водитель, игнорировал требование полицейских об остановке. Вскоре на помощь подоспели патрульные экипажи "Борт 190" и "Борт 24". Блокируемый полицейскими угонщик на 36 километре в зоне ремонтных работ не справился с управлением и допустил опрокидывание, после чего был задержан.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, сейчас он арестован. Полицейским понадобилось всего лишь 30 минут на задержание преступника, – резюмировала Акбота Куанышбеккызы.

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