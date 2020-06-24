37 казахстанских воинов были увековечены на мемориальных плитах в Оржехове
Они погибли при освобождении города Оржехов, Южноморавского края Чешской Республики и близлежащих населенных пунктов в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции.
Фото : кадр из видео24 июня 2020, 16:14
На мемориальных плитах воинского захоронения Братской могилы военного кладбища в Оржехове были увековечены имена 37 казахстанских воинов, сообщает zakon.kz.
22 июня 2020 года Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике приняло участие в торжественном мероприятии, посвященному открытию в Оржехове 10 мемориальных плит с именами 1250 войнов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной Войны, ранее учтенных как неизвестные.
На мемориальных плитах воинского захоронения Братской могилы военного кладбища в Оржехове, в числе других советских солдат, были увековечены имена вновь установленных 37 казахстанских воинов, погибших при освобождении города Оржехов, Южноморавского края Чешской Республики и близлежащих населенных пунктов в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции.
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