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Из-за коронавируса у воспитателей закрывают детсады в Актюбинской области

Инфекцию выявили у поваров и воспитателей.

Фото : pixabay.com24 июня 2020, 16:30

Среди работников детских дошкольных организаций Актюбинской области выявлено девять коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Как сообщили в облздраве, 11-12 июня КВИ зарегистрировали у работников детсадов. Всего девять случаев, в Актобе и районах. Инфекцию выявили у поваров и воспитателей.

В связи с этим принято решение с 25 июня приостановить работу детских садов области.

По состоянию на 24 июня в Актюбинской области зарегистрирован 671 случай коронавирусной инфекции.


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