Из-за коронавируса у воспитателей закрывают детсады в Актюбинской области
Инфекцию выявили у поваров и воспитателей.
Фото : pixabay.com24 июня 2020, 16:30
Среди работников детских дошкольных организаций Актюбинской области выявлено девять коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Как сообщили в облздраве, 11-12 июня КВИ зарегистрировали у работников детсадов. Всего девять случаев, в Актобе и районах. Инфекцию выявили у поваров и воспитателей.
В связи с этим принято решение с 25 июня приостановить работу детских садов области.
По состоянию на 24 июня в Актюбинской области зарегистрирован 671 случай коронавирусной инфекции.
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