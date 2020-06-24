Из-за коронавируса у воспитателей закрывают детсады в Актюбинской области

Инфекцию выявили у поваров и воспитателей.

Среди работников детских дошкольных организаций Актюбинской области выявлено девять коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Как сообщили в облздраве, 11-12 июня КВИ зарегистрировали у работников детсадов. Всего девять случаев, в Актобе и районах. Инфекцию выявили у поваров и воспитателей.

В связи с этим принято решение с 25 июня приостановить работу детских садов области.

По состоянию на 24 июня в Актюбинской области зарегистрирован 671 случай коронавирусной инфекции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!