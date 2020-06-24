Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сагинтаев: Соблюдайте меры предосторожности

Он подчеркнул значимость соблюдения карантинных мер.

Фото : Скриншот видео24 июня 2020, 17:03

Аким Алматы призвал алматинцев соблюдать все меры предосторожности, сообщает zakon.kz.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул значимость соблюдения карантинных мер, отметив, что прежде всего это не только забота о себе, но и о своих близких людях.

Сейчас количество зараженных коронавирусом растет, но благодаря нескольким месяцам строгого карантина, удалось избежать худшего сценария распространения вируса. Будьте здоровы и соблюдайте меры предосторожности, - говорится в сообщении STOPCOV | ALMATY.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты