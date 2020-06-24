Сагинтаев: Соблюдайте меры предосторожности
Он подчеркнул значимость соблюдения карантинных мер.
Фото : Скриншот видео24 июня 2020, 17:03
Аким Алматы призвал алматинцев соблюдать все меры предосторожности, сообщает zakon.kz.
Бакытжан Сагинтаев подчеркнул значимость соблюдения карантинных мер, отметив, что прежде всего это не только забота о себе, но и о своих близких людях.
Сейчас количество зараженных коронавирусом растет, но благодаря нескольким месяцам строгого карантина, удалось избежать худшего сценария распространения вируса. Будьте здоровы и соблюдайте меры предосторожности, - говорится в сообщении STOPCOV | ALMATY.
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