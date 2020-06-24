Сагинтаев: Соблюдайте меры предосторожности

Он подчеркнул значимость соблюдения карантинных мер.

Аким Алматы призвал алматинцев соблюдать все меры предосторожности, сообщает zakon.kz.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул значимость соблюдения карантинных мер, отметив, что прежде всего это не только забота о себе, но и о своих близких людях.

Сейчас количество зараженных коронавирусом растет, но благодаря нескольким месяцам строгого карантина, удалось избежать худшего сценария распространения вируса. Будьте здоровы и соблюдайте меры предосторожности, - говорится в сообщении STOPCOV | ALMATY.

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