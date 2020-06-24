Афроамериканец спас полицейского, несмотря на прошлый опыт с ними

Он вытащил офицера из автомобиля, который начал гореть.

Афроамериканец забыл свой прошлый опыт встреч с полицейскими и спас сотрудника от гибели в пожаре. Об этом пишет Unilad, передает zakon.kz.

31-летний Дейлан Макли был арестован в 2016 году. Сестра мужчины попросила забрать ее из бара, потому что там развязалась драка. Мужчина быстро приехал в бар, ему удалось обезоружить мужчину на парковке. Он отбросил оружие в сторону, но прибывшие полицейские все равно начали стрелять в него. Он начал убегать, чтобы не попасть под пули.

Он провел год в тюрьме за сопротивление полиции, прежде чем присяжные оправдали мужчину после просмотра видеозаписи с камер видеонаблюдения. Тогда Дейлан подал в суд на четырех полицейских штата Пенсильвания.

Несколько месяцев назад Дейлан Макли произошла еще одна "стычка" с полицейскими. Мужчины в штатском подошли к нему с оружием в руках. По всей вероятности они не объяснили, что служат в полиции. Макли стал убегать, но затем остановился, когда узнал, кто перед ним.

Макли было предъявлено обвинение в побеге и сопротивлению аресту. Он утверждал, что во время ареста офицер ударил его в лицо, разбив губу. По словам мужчины, задержание было зафиксировано на камеры, и он планирует добиться справедливости.

Несмотря на этот неприятный опыт, Макли без колебаний помог полицейскому, застрявшему в автомобиле.

21 июня возле его дома произошла автомобильная авария с участием полицейского авто. Дейлан Макли увидел, как автомобиль начал гореть. Мужчина подбежал к автомобилю, резко открыл дверь и оттащил офицера Джея Хэнли в безопасное место.

Макли признался, что решение помочь полицейскому было нетрудным. Некоторые из его друзей задались вопросом, не колебался ли он из-за предыдущих встреч с ними.

В каждой человеческой жизни есть своя ценность. Мы все-дети Божьи, и я не могу себе представить, как можно просто смотреть, как кто-то горит. Независимо от того, что другие люди сделали со мной, я думал: "этот парень заслуживает того, чтобы благополучно вернуться домой к своей семье", - сказал Макли.

Мужчина отметил, что главная проблема современного мира - отсутствие человечности.

Мы застряли на мести, и это не то, как я был воспитан. Ты учишься, ты живешь, ты двигаешься дальше, и меня всегда учили прощать. Вы не можете строить каждый день своей жизни из-за негативного опыта, - сказал Дейлан.

Дейлан также заявил, что узнал полицейского, которого спас. Несколько недель назад он патрулировал окрестности, разговаривал с людьми и здоровался.

Он не тот офицер, который кого-то преследует. Он сказал, что на них надвигается "жара" из-за протестов в США, - рассказал Макли.

Дейлан Макли воспитывает 13-летнего сына и учит его не судить людей по цвету кожи и другим различиям.

Я не хочу, чтобы меня называли героем. Я просто хочу, чтобы меня знали как порядочного человека, - заключил он.

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