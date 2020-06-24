Аскар Мамин провел заседание по переходу к "зеленой экономике"

В рамках перехода к "зеленой экономике" для стимулирования внедрения современных систем орошения приняты меры по возмещению субъектам АПК 50% расходов на подвод инфраструктуры и приобретение систем орошения, субсидированию 10% ставки вознаграждения по кредитам и лизингу.

Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при Президенте Республики Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на Primeminister.

О развитии устойчивого и высокопроизводительного сельского хозяйства в рамках реализации Плана мероприятий Концепции по переходу РК к "зеленой экономике" на 2013-2020 годы доложили министры экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиев, сельского хозяйства – С. Омаров, мерах по улучшению экологической ситуации и развитию "зеленой экономики" в регионах – акимы Актюбинской области О. Уразалин, Мангистауской области – С. Трумов, г. Нур-Султан – А. Кульгинов и первый заместитель акима г. Алматы Е. Кожагапанов. С комментариями выступил постоянный представитель Программы Развития ООН в РК Я. Бериш.

В рамках перехода к "зеленой экономике" для стимулирования внедрения современных систем орошения приняты меры по возмещению субъектам АПК 50% расходов на подвод инфраструктуры и приобретение систем орошения, субсидированию 10% ставки вознаграждения по кредитам и лизингу. К 2022 году площадь орошаемых земель планируется довести до 2 млн га. При этом будет продолжена работа по уменьшению площади таких водоемких культур, как рис и хлопчатник.

В целях стимулирования внедрения фермерами передовых тепличных технологий разработан специальный инвестиционный паспорт, предусматривающий приобретение соответствующих систем оборудования и комплексных решений. Введены инвестиционные субсидии с возмещением 30% расходов на строительство и расширение тепличных комплексов. Объем рынка тепличного производства увеличился в 2,4 раза с 90 тыс. тонн до 216,9 тыс. тонн, а площадь тепличных хозяйств – в 2,1 раза с 575,9 га до 1236,7 га.

В настоящее время из 180,1 млн га пастбищных угодий обводнено 106,2 млн га (59%). Для стимулирования развития пастбищных угодий введено инвестиционное субсидирование до 80% затрат по созданию инфраструктуры обводнения. В период 2014-2019 годы для обводнения пастбищ построено 5978 колодцев, при запланированном показателе в 3633 ед.

В центрах распространения знаний НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" и на базе передовых сельхозпредприятий проведено около 1400 семинаров с участием свыше 25 тыс. слушателей по всем направлениям развития АПК, в том числе внедрению принципов "зеленого" сельского хозяйства.

Участники заседания рассмотрели вопросы улучшения системы управления отходами, развития возобновляемых источников энергии, снижения загрязнения воздуха, в том числе путем газификации населенных пунктов и развития "чистого" транспорта.

Совет утвердил проект Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем городов Нур-Султан и Алматы. Документ предусматривает модернизацию ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 г. Алматы, строительство подводящих газопроводов к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г. Нур-Султан, перевод водогрейных и энергетических котлов на газ, ужесточение разрешительных процедур в отношении вырубки деревьев, увеличение площади зеленых насаждений, дальнейший перевод общественного транспорта, автомобилей коммунальных служб на газ и электричество, а также другие меры.

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