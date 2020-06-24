В Беларуси на акциях протеста задержано более 360 человек

9 человек получили в общей сложности 105 суток ареста.

Правозащитники в Беларуси сообщили о задержаниях активистов, передает zakon.kz.

По информации правозащитного центра "Весна", на акциях “Цепь солидарности” (а также перед самими акциями и после), которые проходили по всей стране с 18 по 21 июня, всего было задержано более 360 человек. Из них в Минске было задержано более 260.

18 июня на первой акции в Минске задержаний не было.

Задержания прошли в 19 городах страны. Это Минск (>260 человек), Гомель (13), Бобруйск (12), Новополоцк (10), Ганцевичи (10), Борисов (10), Новогрудок (9), Витебск (7), Могилев (6 или более), Брест (6), Речица (3), Волковыск (3), Молодечно (3), Солигорск (2), Гродно (2), Орша (2), Светлогорск (1), Лида (1), Слуцк (минимум 1). Кроме того, в Слониме участников акции вызвали в милицию позже для составления протоколов. Также известно, что в Минске как минимум 15 человек, которые были задержаны в пятницу и отпущены без протоколов, вызывают в РУВД Ленинского района для составления этих самых протоколов.

Тех, кто был отпущен с протоколами, впереди ждут суды.

Более 100 судов над частью задержанных на акциях прошли 22 и 23 июня. 9 человек получили в общей сложности 105 суток ареста и как минимум 78 человек получили штрафы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!