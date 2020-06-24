Россия по праву претендует на звание великой державы - Путин

Он отметил успехи деятелей науки и культуры.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ может претендовать и по праву претендует на звание великой державы благодаря выдающимся людям, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Те, кто находятся сегодня здесь, в Кремле, безусловно, являются представителями различных отрядов, благодаря которым Россия может претендовать и по праву претендует на то, чтобы называться великой державой, - заявил Путин на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.

Он привел слова одной из лауреатов, которая говорила о морально-нравственных основах, на которых жизнь строилась веками: взаимоподдержке,взаимопомощи, объединении усилий при решении общих задач.

Должен сказать, что это морально-нравственный фундамент, на котором по сути-то стоит, стояла, и я думаю, стоять будет Россия. Всегда. Именно объединяя усилия, мы всегда добивались выдающихся побед и замечательных результатов практически во всех областях, - сказал Путин.

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