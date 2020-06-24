Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы
Танк остановили и заглушили
Фото : "Подъем" 24 июня 2020, 18:44
В Севастополе танк едва не въехал в толпу зрителей на параде Победы, сообщает zakon.kz.
Об этом изданию "Подъем" сообщил местный житель, присутствовавший на мероприятии.
По его словам, инцидент произошел у поворота на площадь Нахимова.
Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду, - отметил он.
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