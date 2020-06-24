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В США протестующие снесли статую противника рабства

Очередные беспорядки произошли после ареста темнокожего демонстранта. На этот раз отличились демонстранты в Висконсине, которые отрубили голову памятнику полковнику, выступавшему за отмену рабства в США.

Фото : Michelle Alfini. Twitter24 июня 2020, 18:52

Протестующие в американском штате Висконсин снесли и выбросили в озеро статую полковника Ганса Кристиана Хэга, который выступал против рабства. Также участники акции избили снимавшего происходящее сенатора Тима Капентера и уничтожили еще одну скульптуру, передает zakon.kz со ссылкой на Milwaukee Journal Sentinel.

Массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США и других странах после того, как скончался жестко задержанный полицейскими афроамериканец Джордж Флойд.

В Висконсине мирные акции протеста переросли в беспорядки с избиением и вандализмом.

Так, протестанты опрокинули, лишили головы и выбросили в водоем памятник полковнику Гансу Кристиану Хэгу.

Полковник сражался против Конфедеративных штатов во время гражданской войны и выступал за отмену рабства в США.


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