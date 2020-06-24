Помпео заявил об опасности Китая для народа США
Отношения США и Китая обострились после того, как Вашингтон начал обвинять китайскую сторону в пандемии новой коронавирусной инфекции.
Фото : Twitter24 июня 2020, 19:25
Действия Коммунистической партии Китая представляют угрозу для безопасности американцев, заявил госсекретарь Майк Помпео, передает zakon.kz.
Администрация президента Дональда Трампа первой серьезно отнеслась к этой угрозе, – написал в Twitter Помпео.
Отношения США и Китая обострились после того, как Вашингтон начал обвинять китайскую сторону в пандемии новой коронавирусной инфекции.
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