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Помпео заявил об опасности Китая для народа США

Отношения США и Китая обострились после того, как Вашингтон начал обвинять китайскую сторону в пандемии новой коронавирусной инфекции.

Фото : Twitter24 июня 2020, 19:25

Действия Коммунистической партии Китая представляют угрозу для безопасности американцев, заявил госсекретарь Майк Помпео, передает zakon.kz.

Администрация президента Дональда Трампа первой серьезно отнеслась к этой угрозе, – написал в Twitter Помпео.

Отношения США и Китая обострились после того, как Вашингтон начал обвинять китайскую сторону в пандемии новой коронавирусной инфекции.


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