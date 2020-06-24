Помпео заявил об опасности Китая для народа США

Отношения США и Китая обострились после того, как Вашингтон начал обвинять китайскую сторону в пандемии новой коронавирусной инфекции.

Фото : Twitter

Действия Коммунистической партии Китая представляют угрозу для безопасности американцев, заявил госсекретарь Майк Помпео, передает zakon.kz. Администрация президента Дональда Трампа первой серьезно отнеслась к этой угрозе, – написал в Twitter Помпео. Отношения США и Китая обострились после того, как Вашингтон начал обвинять китайскую сторону в пандемии новой коронавирусной инфекции.

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