На рынке в Узбекистане мужчина зарезал экс-супругу
Женщина отказалась возвращаться к бывшему супругу.
Фото : kubnews.ru24 июня 2020, 19:30
На одном из рынков Узбекистана мужчина нанес смертельные удары ножом бывшей жене, сообщает zakon.kz.
Как отмечает CentralAsia (UZ), бывшие супруги поругались, ранее они проживали в шариатском браке (посредством нике).
Мужчина предложил женщине снова жить с ним, но она отказала ему, из-за чего мужчина пришел в ярость.
В тот же день мужчина будучи пьяным пришел на рынок, где работала его бывшая супруга. В результате ссоры мужчина несколько раз ударил женщину в грудную клетку столовым ножом, который принес с собой. В результате женщина скончалась на месте происшествия.
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