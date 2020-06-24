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На рынке в Узбекистане мужчина зарезал экс-супругу

Женщина отказалась возвращаться к бывшему супругу.

Фото : kubnews.ru24 июня 2020, 19:30

На одном из рынков Узбекистана мужчина нанес смертельные удары ножом бывшей жене, сообщает zakon.kz.

Как отмечает CentralAsia (UZ), бывшие супруги поругались, ранее они проживали в шариатском браке (посредством нике).

Мужчина предложил женщине снова жить с ним, но она отказала ему, из-за чего мужчина пришел в ярость.

В тот же день мужчина будучи пьяным пришел на рынок, где работала его бывшая супруга. В результате ссоры мужчина несколько раз ударил женщину в грудную клетку столовым ножом, который принес с собой. В результате женщина скончалась на месте происшествия.


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