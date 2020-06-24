Аким Шымкента: Наша главная цель - быстрее вычислить всех заболевших

. На данный момент ситуация в городе находится под контролем.

Эпидемиологеская ситуация в Шымкенте под контролем, сообщает zakon.kz.

Об этом заверил, аким Шымкента Мурат Айтенов на совещании по вопросам распространения инфекционных заболеваний в городе. По словам главы города, открыты дополнительные 650 инфекционных и 1240 провизорных койко-мест, а в дальнейшем организуют еще 1500 таких мест. Для дополнительного обеспечения инфекционного стационара оборудованием из местного бюджета выделено 502 миллиона тенге. На сегодняшний день имеется 301 аппарат ИВЛ, из них в резерве 70 аппаратов. Кроме того, приобретен 21 аппарат ИВЛ, планируется провести дополнительно еще 40 аппаратов.

В связи с тем, что в городе наблюдается рост заболеваемости не только КВИ, но также ОРВИ и пневмонией, аким поручил усилить мощность провизорных и карантинных стационаров. Акимат работает на опережение; готовится несколько зданий для дополнительной госпитализации пациентов, при необходимости. Принимаются все необходимые меры.

На совещании о ситуации в городе, озвучил руководитель управления здравоохранения Рустем Албаев. По его словам, с 1 июня в больницы Шымкента госпитализированы 1030 пациентов с диагнозом ОРВИ и 360 - с пневмонией. С начала года, число летальных исходов от пневмонии достигло 0,6%.

У летальных исходов с пневмонией за последний месяц , были выявлены сопутствующие заболевания - сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемические болезни легких. На сегодняшний день в Шымкенте зарегистрировано 1404 больных коронавирусной инфекцией, еще 1027 человек являются бессимптомными носителями. Выздоровели от КВИ 596 пациентов, они выписаны из больниц. К сожалению, число летальных исходов -14 . Что касается медицинских работников, то среди них зарегистрировано 379 фактов заражения коронавирусной инфекцией - проинформировал руководитель управления.

По итогам совещания, Мурат Айтенов призвал население соблюдать меры предосторожности, в целях недопущения еще большего распространения коронавирусной инфекции и по возможности находиться дома. А руководители тех организаций, которым разрешена деятельность, должны обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Наша главная цель - не снижать статистику, а быстрее вычислить всех заболевших. На данный момент ситуация в городе находится под контролем, - сказал аким города.

Мурат Айтенов дал поручение руководителю управления держать ситуацию под строгим контролем и предоставлять информацию каждый день.

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