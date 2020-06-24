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Ученые Израиля начали испытания пассивной вакцины от коронавируса

Вакцина изготавливается на основе плазмы переболевших COVID-19 людей. Ученые намерены продолжать исследования.

Фото : RAMBAM HEALTHCARE CAMPUS24 июня 2020, 20:08

В Израиле в одной из крупнейших больниц Хадасса ученые начали испытания пассивной вакцины с высокой концентрацией антител-IgG для лечения тяжелых больных с COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на The Jerusalem Post.

Подобную вакцину испытают в мире впервые. Данное лекарство изготавливается на основе плазмы переболевших коронавирусом людей, кровь которых обрабатывается и из нее создается сыворотка с повышенной концентрацией антител-IgG.

Результаты применения лекарства дают специалистам основания для продолжения и масштабирования исследований.


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