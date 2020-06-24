США могут прекратить финансирование WADA

Согласно отчету ONDCP, США ежегодно приносят WADA $2,7 млн. Это самый значительный вклад среди всех стран.

Управление по борьбе с наркотиками в составе исполнительного офиса президента США (ONCP) призвало Конгресс отказаться от продолжения финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если указанная организация не предпримет серьезных мер по реформированию, передает zakon.kz со ссылкой на Washington Post.

Американские налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от своих инвестиций в WADA в форме чистого спорта, честной игры, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного голоса в процессе принятия решений WADA, - говорится в отчете ONDCP.

Согласно отчету ONDCP, США ежегодно приносят WADA $2,7 млн. Это самый значительный вклад среди всех стран.

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