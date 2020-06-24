Туалетные коврики с флагом Казахстана продают на Amazon

Минкульт направил вопрос в МВД и МИД.

На сайте Amazon продают туалетные коврики и одежду для собак с национальной символикой Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

На сайте Amazon продают туалетные коврики, коврики для ванной, шторки для ванной, одежду для собак, а также полотенце с флагом Казахстана.

Причем на одном из ковриков для ванной вместе с флагом Казахстана изображен флаг соседнего Кыргызстана. Они стоят 10,90 долларов.

Пляжное полотенце стоит 26.98 долларов.

Одежда для собак – 11,80 долларов.

Учитывая, что Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации, считаем целесообразным направить данный вопрос в органы внутренних и иностранных дел РК для решения вопроса в пределах их компетенций, - заявили в Комитете языковой политики Министерства культуры и спорта РК.

По статье 327 УК РК нарушителю грозит штраф в размере до 2000 МРП или ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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