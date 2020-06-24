Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Актауские пожарные нашли труп женщины в одном из домов

Пожарные приехали на вызов, не связанный с горением.

Фото : Кадр из видео24 июня 2020, 21:03

Пожарные Актау приехали на вызов на подмогу местной полиции, чтобы попасть в запертую квартиру, где обнаружили труп женщины, передает zakon.kz.

Согласно информации местного ДЧС, по прибытии к месту вызова пожарные с помощью болгарки срезали металлическую решетку на окне.

В квартире обнаружен труп женщины 1959 года рождения. Причины смерти устанавливаются.

Случай не был связан с пожаром.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты