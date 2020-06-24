Актауские пожарные нашли труп женщины в одном из домов

Пожарные приехали на вызов, не связанный с горением.

Пожарные Актау приехали на вызов на подмогу местной полиции, чтобы попасть в запертую квартиру, где обнаружили труп женщины, передает zakon.kz.

Согласно информации местного ДЧС, по прибытии к месту вызова пожарные с помощью болгарки срезали металлическую решетку на окне.

В квартире обнаружен труп женщины 1959 года рождения. Причины смерти устанавливаются.

Случай не был связан с пожаром.

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