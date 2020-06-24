Актауские пожарные нашли труп женщины в одном из домов
Пожарные приехали на вызов, не связанный с горением.
Фото : Кадр из видео24 июня 2020, 21:03
Пожарные Актау приехали на вызов на подмогу местной полиции, чтобы попасть в запертую квартиру, где обнаружили труп женщины, передает zakon.kz.
Согласно информации местного ДЧС, по прибытии к месту вызова пожарные с помощью болгарки срезали металлическую решетку на окне.
В квартире обнаружен труп женщины 1959 года рождения. Причины смерти устанавливаются.
Случай не был связан с пожаром.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029171-c5bcd65d3708bd68932584f80563e7d8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...