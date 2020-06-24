Цены на нефть падают на 4%

До 38,59$ за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 4%, передает zakon.kz.

Согласно данным торгов на 21:06 по времени Нур-Султана, августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 4,41%, составив $38,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 4,03% — до $40,91 за баррель.

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