Цены на нефть падают на 4%
До 38,59$ за баррель.
Фото : Pixabay24 июня 2020, 21:25
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 4%, передает zakon.kz.
Согласно данным торгов на 21:06 по времени Нур-Султана, августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 4,41%, составив $38,59 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 4,03% — до $40,91 за баррель.
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