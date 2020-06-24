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Еще 297 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Всего в стране выписаны 11 882 пациентов с коронавирусом.

Фото : Getty Images24 июня 2020, 21:30

В Казахстане еще 297 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:
в городе Нур-Султан - 76,
в городе Алматы - 1,
в городе Шымкент -8,
в Западно-Казахстанской области - 9,
в Восточно-Казахстанской области - 3,
в Алматинской области - 23,
в Акмолинской области - 13,
в Актюбинской области - 25,
в Атырауской области - 13,
в Мангыстауской области - 17,
в Костанайской области - 5,
в Жамбылской области - 22,
в Карагандинской области - 56,
в Кызылординской области - 22,
в Павлодарской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 11 882 человек от COVID-19.


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