Еще 297 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Всего в стране выписаны 11 882 пациентов с коронавирусом.

В Казахстане еще 297 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 76,

в городе Алматы - 1,

в городе Шымкент -8,

в Западно-Казахстанской области - 9,

в Восточно-Казахстанской области - 3,

в Алматинской области - 23,

в Акмолинской области - 13,

в Актюбинской области - 25,

в Атырауской области - 13,

в Мангыстауской области - 17,

в Костанайской области - 5,

в Жамбылской области - 22,

в Карагандинской области - 56,

в Кызылординской области - 22,

в Павлодарской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 11 882 человек от COVID-19.

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