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Мировая экономика упадет сильнее, чем ожидалось - МВФ

В то же время Фонд не дает точного и определенного прогноза, поскольку пока нет мирового решения проблемы пандемии.

Фото : neftegaz.ru24 июня 2020, 22:09

Обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) показал, что мировая экономика в 2020 году сократится еще больше, чем ожидалось, также прогнозируется более медленное восстановление в 2021 году, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Согласно данным МВФ, ожидается, что мировая экономика сократится на 4,9% в 2020 году, что на 1,9 п.п. ниже апрельского прогноза. За падением последует частичное восстановление с ростом на 5,4% в 2021 году, что ниже, чем предыдущий прогноз (5,8%).

Сейчас мы прогнозируем более глубокую рецессию в 2020 году и более медленное восстановление в 2021 году, - значится в сообщении.

Если подытожить экспертную оценку, потери мировой экономики за два года (2020-2021 годы) составят более 12 трлн долларов.

В то же время в МВФ отмечают высокую неопределенность прогнозов, поскольку медицинского решения проблемы коронавируса не найдено, а пути выхода из кризиса неясны.

Еще в Фонде напоминают, что пандемия спровоцировала худшую рецессию со времен Великой депрессии.

Также МВФ прогнозирует синхронизированный глубокий спад в 2020 году как для стран с развитой экономикой (-8 %), так и для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (-3%; 5%, если исключить Китай). При этом более чем в 95% странах снизится доходы на душу населения.


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