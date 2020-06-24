В Караганде образовалось черное озеро с непонятными отходами

Экологи подозревают, что токсичные отходы сливает одно из местных предприятий.

Карагандинские экологи заинтересовались грязным озером вблизи русла реки Веснянка, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, зеленые луга теперь выглядят как выжженное поле. Экологи утверждают, что следы ведут к рядом стоящему углеперерабатывающему заводу. Где для промывки топлива используют воду. Транспортная компания, которая соседствует с заводом, пытается через суд призвать промышленников к ответу.

Этот сброс 2 раза в сутки происходит. «KAZ Феррит» нарушает нормы экологического и земельного законодательства, - сказала юрист Алма Машанова.

Пока идут суды, черная масса с каждым днем охватывает все большую площадь. Но причастность завода к загрязнению еще нужно доказать, уверяют специалисты.

Сейчас это выглядит как хвостохранилище, как Луна и как Марс. Все это место завалено тысячами тонн промышленных отходов… я не знаю, кто виноват, но убежден, что инвестиции в промышленность не должны заканчиваться гибелью природы, при обогащении угля используются химические реагенты и нефтепродукты, дизельное топливо, которые добавляются туда во все эти процессы. На поверхности видны пятна нефтепродуктов и белый налет, тоже непонятно чем он образован. Реагентами или солью, - заявил эколог и директор карагандинского экомузея Дмитрий Калмыков.

Представители углеперерабатывающего завода утверждают, сбросы не делают, трубу давно - демонтировали. Сделать это завод ранее обязал районный суд. Более того, отработанную воду хорошо фильтруют. Говорят, в марте была проверка, она показала - виноваты талые воды.

Мы не знаем, о каком сбросе идет речь. Данная территория не наша, чтоб мы знали, что там за сброс. Понятия не имеем, что за труба. Территория не наша, - уверяет юрист и представитель завода Сергей Сериков.

По словам местных чиновников, загрязненные земли - это угодья государственного лесного фонда. Поэтому сейчас специалисты назначили проверку.

Был установлен факт повреждения пастбищных угодий земель лесного фонда сточными водами отходов обогащенного угля. Мы в департамент экологии написали письмо. Они взяли пробы и будут делать экспертизу, - сообщил юрист карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира Алишер Ахраров.

Экологи настаивают на том, что убрать отходы нужно незамедлительно. Иначе в этом районе погибнут все пастбища.

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