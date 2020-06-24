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В Караганде образовалось черное озеро с непонятными отходами

Экологи подозревают, что токсичные отходы сливает одно из местных предприятий.

Фото : Кадр из видео24 июня 2020, 22:19

Карагандинские экологи заинтересовались грязным озером вблизи русла реки Веснянка, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, зеленые луга теперь выглядят как выжженное поле. Экологи утверждают, что следы ведут к рядом стоящему углеперерабатывающему заводу. Где для промывки топлива используют воду. Транспортная компания, которая соседствует с заводом, пытается через суд призвать промышленников к ответу.

Этот сброс 2 раза в сутки происходит. «KAZ Феррит» нарушает нормы экологического и земельного законодательства, - сказала юрист Алма Машанова.

Пока идут суды, черная масса с каждым днем охватывает все большую площадь. Но причастность завода к загрязнению еще нужно доказать, уверяют специалисты.

Сейчас это выглядит как хвостохранилище, как Луна и как Марс. Все это место завалено тысячами тонн промышленных отходов… я не знаю, кто виноват, но убежден, что инвестиции в промышленность не должны заканчиваться гибелью природы, при обогащении угля используются химические реагенты и нефтепродукты, дизельное топливо, которые добавляются туда во все эти процессы. На поверхности видны пятна нефтепродуктов и белый налет, тоже непонятно чем он образован. Реагентами или солью, - заявил эколог и директор карагандинского экомузея Дмитрий Калмыков.

Представители углеперерабатывающего завода утверждают, сбросы не делают, трубу давно - демонтировали. Сделать это завод ранее обязал районный суд. Более того, отработанную воду хорошо фильтруют. Говорят, в марте была проверка, она показала - виноваты талые воды.

Мы не знаем, о каком сбросе идет речь. Данная территория не наша, чтоб мы знали, что там за сброс. Понятия не имеем, что за труба. Территория не наша, - уверяет юрист и представитель завода Сергей Сериков.

По словам местных чиновников, загрязненные земли - это угодья государственного лесного фонда. Поэтому сейчас специалисты назначили проверку.

Был установлен факт повреждения пастбищных угодий земель лесного фонда сточными водами отходов обогащенного угля. Мы в департамент экологии написали письмо. Они взяли пробы и будут делать экспертизу, - сообщил юрист карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира Алишер Ахраров.

Экологи настаивают на том, что убрать отходы нужно незамедлительно. Иначе в этом районе погибнут все пастбища.


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