Коронавирус отвлек пилотов потерпевшего крушение Airbus A320

Министр гражданской авиации сообщил, что в небе пилоты обсуждали тему коронавируса, что отвлекло их от работы.

Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании Международные авиалинии Пакистана, который разбился 22 мая в районе города Карачи, во время полета обсуждали коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС,

Весь полет пилоты обсуждали коронавирус. Они были не сосредоточены и говорили о коронавирусе, от которого пострадали их семьи, - заявил министр гражданской авиации Гулам Сарвар Хан.

Очень грустно, что самоуверенность и отвлеченное внимание стали причиной такого крупного инцидента, - добавил Хан, отметив, что командир воздушного судна был очень опытным пилотом.

Как рассказал министр гражданской авиации, пилоты и диспетчеры допустили целый ряд ошибок.

На расстоянии 10 миль от взлетно-посадочной полосы самолет должен быть на высоте в 2500 футов, а он находился на 7220 футах, - рассказал Хан, отметив, что это стало первой ошибкой.

Также выяснилось, что диспетчеры трижды уведомляли пилота о том, что самолет летит слишком высоко, однако он отказался слушать и сообщил, что справится.

Еще одним важным фактором стало то, что за пять морских миль до полосы пилоты убрали шасси, хотя ранее они были выпущены, - добавил Хан.

После первой попытки приземления были повреждены оба двигателя. Диспетчеры не проинформировали пилота о том, что двигатели загорелись. Авиадиспетчеры также виноваты. И пилоты, и диспетчеры не соблюдали протокол. Пилот проигнорировал указания авиадиспетчеров, а они, со своей стороны, не проинформировали пилота о столкновении двигателей с землей, - сообщил чиновник.

22 мая в Пакистане произошла авиакатастрофа. Погибли 97 человек, двух удалось спасти.

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