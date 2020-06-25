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Стало известно, когда Crew Dragon вернется на Землю

Crew Dragon выполнил первый полет в конце мая.

Фото : NASA25 июня 2020, 01:40

Космический корабль Crew Dragon вернется на Землю в начале августа, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Мы планируем возвращение в начале августа… самое раннее – 2 августа, — сказал заместитель руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивен Стич.

Он пояснил, что точная дата зависит от загруженности астронавтов на МКС, включая плановый график выходов в открытый космос для технического обслуживания станции.

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon выполнил первый полет в конце мая, прибыв на МКС 31 числа. Корабль доставил на орбиту астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена.


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