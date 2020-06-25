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25 июня местами по республике ожидаются дожди и грозы, возможен град

В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Фото : zakon.kz.25 июня 2020, 06:02

Южная часть территории Казахстана будет находиться в поле повышеннного атмосферного давления, связи с чем ожидается погода без осадков, лишь северная часть республики под влиянием Северного циклона, и связанные с ним атмосферные фронты вызовут дожди, грозы, возможен град, сообщает zakon.kz.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, на севере – шквал, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Атырауской области ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

Местами в Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, днем в Мангистауской, Западно-Казахстанкой, Северо-Казахстанкой, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами в Акмолинской – шквал, в Западно-Казахстанской, днем в Восточно-Казахстанской – град.

В Костанайской области местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области ночью на юго-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 27°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 23°, облачно.

Прогноз погоды на 25 июня.


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