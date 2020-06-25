Президент Венесуэлы заявил, что готов провести референдум о своей отставке

Согласно венесуэльской конституции, по истечении половины срока, на который был избран государственный деятель, может быть проведен референдум о досрочном прекращении его полномочий.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов в 2022 году провести референдум о досрочном прекращении своих полномочий, если сторонники этой идеи соберут достаточное число подписей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Его выступление транслировалось по государственному телевидению.

10 января 2022 года можно будет начать сбор подписей за проведение референдума о прекращении полномочий президента [Венесуэлы Николаса] Мадуро. Желающие смогут выйти на улицы для сбора подписей, - сказал Мадуро.

Он вступил в должность 10 января 2019 года. Срок его полномочий истекает 10 января 2025 года.

Венесуэльский лидер напомнил, что в текущем году пройдут выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент, контролируемый оппозицией), а в 2021 году - муниципальные выборы.

В Венесуэле независимый народ через голосование решает, кого ставить [на государственные посты], а кого убирать, - подчеркнул Мадуро.

Согласно венесуэльской конституции, по истечении половины срока, на который был избран государственный деятель, может быть проведен референдум о досрочном прекращении его полномочий.

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