Audi разорвала рекламный контракт с Собчак из-за подозрений в расизме

Ксения Собчак раскритиковала в Instagram акции в поддержку движения Black Lives Matter.

Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с известной российской телеведущей и экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак после ряда расистских материалов в ее профиле в Instagram, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Известные нам инциденты являются неприемлемыми, - заявил представитель Audi Вернер Нойхольд (Werner Neuhold) в среду, 24 июня.

Компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации", подчеркнул он. Собчак сотрудничала с Audi на протяжении 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.

7 июня Собчак выложила в своем Instagram видео с подписью "Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком". На фоне черного экрана звучала песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Позже выяснилось, что ведущая сделала это в рамках шоу Comment Out, выходящем на YouTube. При этом Собчак несколько раз сказала, что это остроумная шутка.

Ранее телеведущая уже неоднократно публиковала неоднозначные высказывания по поводу протестов в США.

Акции в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), начались в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая. Позднее аналогичные акции против расизма и полицейского насилия прошли в целом ряде городов на нескольких континентах.

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