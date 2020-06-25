В Казахстане зарегистрировали 956 бессимптомных носителей КВИ за сутки

Всего в стране подтверждено 12 677 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

В Казахстане за 24 июня 2020 года зарегистрированы 956 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz .

Зарегистрированы 956 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:

Акмолинская область - 46, Актюбинская область - 44, Алматинская область - 83, Атырауская область - 128, Восточно-Казахстанская область - 29, Жамбылская область - 55, Западно-Казахстанская область - 60, Кызылординская область - 48, Карагандинская область - 91, Костанайская область - 30, Мангыстауская область - 40, Северо-Казахстанская область - 71, Туркестанская область - 62, Павлодарская область - 24, город Нур-Султан - 49, город Алматы - 66, город Шымкент – 30.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 12 677 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19

Акмолинская область – 379,

Актюбинская область - 433,

Алматинская область - 885,

Атырауская область - 1649,

Восточно-Казахстанская область - 406,

Жамбылская область - 439,

Западно-Казахстанская область - 822,

Кызылординская область - 360,

Карагандинская область - 1719,

Костанайская область - 290,

Мангыстауская область - 375,

Северо-Казахстанская область - 425,

Туркестанская область - 584,

Павлодарская область - 175,

город Нур-Султан - 1246,

город Алматы - 1377,

город Шымкент - 1113.

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