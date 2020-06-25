В Казахстане зарегистрировали 956 бессимптомных носителей КВИ за сутки
Всего в стране подтверждено 12 677 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 24 июня 2020 года зарегистрированы 956 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz .
Зарегистрированы 956 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:
Акмолинская область - 46, Актюбинская область - 44, Алматинская область - 83, Атырауская область - 128, Восточно-Казахстанская область - 29, Жамбылская область - 55, Западно-Казахстанская область - 60, Кызылординская область - 48, Карагандинская область - 91, Костанайская область - 30, Мангыстауская область - 40, Северо-Казахстанская область - 71, Туркестанская область - 62, Павлодарская область - 24, город Нур-Султан - 49, город Алматы - 66, город Шымкент – 30.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 12 677 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19
Акмолинская область – 379,
Актюбинская область - 433,
Алматинская область - 885,
Атырауская область - 1649,
Восточно-Казахстанская область - 406,
Жамбылская область - 439,
Западно-Казахстанская область - 822,
Кызылординская область - 360,
Карагандинская область - 1719,
Костанайская область - 290,
Мангыстауская область - 375,
Северо-Казахстанская область - 425,
Туркестанская область - 584,
Павлодарская область - 175,
город Нур-Султан - 1246,
город Алматы - 1377,
город Шымкент - 1113.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!