В России хотят возобновить международные авиасообщения

Начать снятие ограничений планируется со стран ближнего зарубежья.

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России, передает zakon.kz.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Сообщается, что, по мнению Нерадько, начать возобновление международного авиасообщения следует с государств СНГ. Полеты в другие страны предлагается возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По информации издания, соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор. Также документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, где газете сообщили, что вопрос открытия авиасообщения рассматривается, однако окончательные решения будут принимать с учетом договоренностей с другими государствами.

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