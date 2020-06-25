В России хотят возобновить международные авиасообщения
Начать снятие ограничений планируется со стран ближнего зарубежья.
Фото : Global look25 июня 2020, 08:39
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России, передает zakon.kz.
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.
Сообщается, что, по мнению Нерадько, начать возобновление международного авиасообщения следует с государств СНГ. Полеты в другие страны предлагается возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По информации издания, соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор. Также документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, где газете сообщили, что вопрос открытия авиасообщения рассматривается, однако окончательные решения будут принимать с учетом договоренностей с другими государствами.
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