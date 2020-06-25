Президент Казахстана отметил "Казцинк" за помощь во время пандемии коронавируса

Исполнительный директор по административным вопросам "Казцинка" Андрей Лазарев получил медаль "Халық алғысы".

23 июня в Усть-Каменогорске исполнительный директор по административным вопросам "Казцинка" Андрей Лазарев получил медаль "Халық алғысы" за подписью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Высокая награда дается за широкую социальную работу компании в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Медаль в рамках республиканского онлайн-форума "Biz Birgemiz" вручил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Среди инициатив компании было особенно отмечено выделение 10 миллионов долларов для общественного фонда "Birgemiz" для поддержки казахстанцев во время пандемии COVID-19. Снискало славу и волонтерское движение компании, которое помогало в доставке продуктов, медикаментов тем, кто в этом нуждается. Также "Казцинк" оказал помощь медработникам Центра матери и ребенка, Центра онкологии и хирургии, первой городской больницы Усть-Каменогорска в виде продуктовых наборов, телевизоров и кулеров для воды. 50 млн. тенге были направлены пульмонологическому отделению Риддерской городской больницы для приобретения специализированного оборудования, а 500 млн. тенге выделили фонду "Парыз" для приобретения экспресс-тестов для граждан и средств индивидуальной защиты для медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов. Компания организовала ряд мероприятий для людей, находящихся в самоизоляции.

— Это награда для всего большого коллектива "Казцинка", - отметил Андрей Павлович. – Несмотря на существенные карантинные ограничения, мы смогли не снизить объемы производства, внедрили наиболее эффективные санитарные меры для сотрудников. В том числе и организовали доставку работников в период ограничений транспортом, значительную часть сотрудников перевели на дистанционный режим работы, продолжали платить полную зарплату. Это еще раз подтверждает наш лозунг "Вместе мы можем многое".

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