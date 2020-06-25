С 25 июня запрещено купание на восточном берегу озера.

В Алматы в озере Сайран нашли опасные для человека микроорганизмы, сообщает zakon.kz.

Уважаемые граждане! Доводим до Вашего сведения, о закрытии восточного берега озера Сайран в связи с выявленными РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" г. Алматы опасных для человека микроорганизмов, которые могут нанести здоровью отдыхающих значительный вред, - сообщили в акимате Ауэзовского района.

С 25 июня запрещено купание на восточном берегу озера Сайран.

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