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В Алматы в озере Сайран нашли опасные для человека микроорганизмы 

С 25 июня запрещено купание на восточном берегу озера.

Фото : tuz.kz25 июня 2020, 09:29

В Алматы в озере Сайран нашли опасные для человека микроорганизмы, сообщает zakon.kz.

Уважаемые граждане! Доводим до Вашего сведения, о закрытии восточного берега озера Сайран в связи с выявленными РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" г. Алматы опасных для человека микроорганизмов, которые могут нанести здоровью отдыхающих значительный вред, - сообщили в акимате Ауэзовского района.

С 25 июня запрещено купание на восточном берегу озера Сайран.


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