Аким ЗКО просит казахстанцев не проводить тои

Анкетирование заболевших показывает, что люди заражаются коронавирусом на семейных мероприятиях.

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев попросил казахстанцев не проводить торжественные мероприятия во время пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Искалиев сообщил, что каждые сутки в Западно-Казахстанской области регистрируют 30-35 человек с явными симптомами коронавируса. Также много безсимптомных случаев.

Из-за этого властям приходится открывать дополнительные стационары для размещения больных, которые быстро заполняются. Сейчас 15 человек находятся на искусственной вентиляции легких, 21 человек на кислородном концентраторе.

При выявлении заболевания человека анкетируют. Эти анкеты показывают, что большинство случаев заболевания происходят именно на семейных мероприятиях (дни рождения, садақа, тои). Потом эти люди несут вирус в свои семьи и рабочий коллектив.

По всем выявленным случаям материалы отправлены в суд. Но властям трудно за всеми проследить.

Прошу всех понять, что сейчас реальность другая. Забудьте о семейных и корпоративных мероприятиях. Не выходите без острой необходимости в места, где много людей. Здоровье и жизнь ваша и ваших близких зависят в первую очередь от вас самих.

Не проходите мимо нарушителей, требуйте в автобусах, в магазинах от всех соблюдения защитных мер, - написал аким на своей странице в Facebook.

Он добавил, что тем, кому нужна помощь в доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств можно оставлять заявки на номер "109". Таким людям помогут волонтеры.

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