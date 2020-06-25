Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Аким ЗКО просит казахстанцев не проводить тои

Анкетирование заболевших показывает, что люди заражаются коронавирусом на семейных мероприятиях.

Фото : Facebook Gali Iskaliyev25 июня 2020, 09:35

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев попросил казахстанцев не проводить торжественные мероприятия во время пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Искалиев сообщил, что каждые сутки в Западно-Казахстанской области регистрируют 30-35 человек с явными симптомами коронавируса. Также много безсимптомных случаев.

Из-за этого властям приходится открывать дополнительные стационары для размещения больных, которые быстро заполняются. Сейчас 15 человек находятся на искусственной вентиляции легких, 21 человек на кислородном концентраторе.

При выявлении заболевания человека анкетируют. Эти анкеты показывают, что большинство случаев заболевания происходят именно на семейных мероприятиях (дни рождения, садақа, тои). Потом эти люди несут вирус в свои семьи и рабочий коллектив.

По всем выявленным случаям материалы отправлены в суд. Но властям трудно за всеми проследить.

Прошу всех понять, что сейчас реальность другая. Забудьте о семейных и корпоративных мероприятиях. Не выходите без острой необходимости в места, где много людей. Здоровье и жизнь ваша и ваших близких зависят в первую очередь от вас самих.
Не проходите мимо нарушителей, требуйте в автобусах, в магазинах от всех соблюдения защитных мер, - написал аким на своей странице в Facebook.

Он добавил, что тем, кому нужна помощь в доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств можно оставлять заявки на номер "109". Таким людям помогут волонтеры.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты